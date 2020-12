Trovati 2 teschi nella centenaria scuola “Pitteri” di Gorizia

(Di domenica 29 novembre 2020) Due, uno vero e uno finto, sono stati rinvenutidiche si trova al centro di un importante intervento di manutenzione per la sua messa in sicurezza. Il mistero però è durato poco. Dopo l’allerta, dato dai tecnici del Comune alla Questura , che ha provveduto a coinvolgere anche la Procura, è stato accertato che si tratta di ossa didattiche, per quanto riguarda uno deie altri reperti rinvenuti e di un calco, probabilmente utilizzati durante le lezioni di scienze avvenute qualche decina di anni fa. Il sindaco, Rodolfo Ziberna, accompagnato dal funzionario Giampietro Clementi, ha effettuato un sopralluogovecchiachiusa da anni. L’edificio, costruito dal Comune ...

