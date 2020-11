news_rimini : Tripletta di Brega, l'Aglianese espugna con pieno merito il Romeo Neri - OAccomando91 : RT @tvdellosport: ?? EUROGOL DI BREGA ?? Il centravanti trascina l’ #Aglianese contro il #Rimini con una tripletta: finisce 1-3 con dedic… - mirkopioltini74 : RT @tvdellosport: ?? EUROGOL DI BREGA ?? Il centravanti trascina l’ #Aglianese contro il #Rimini con una tripletta: finisce 1-3 con dedic… - tvdellosport : ?? EUROGOL DI BREGA ?? Il centravanti trascina l’ #Aglianese contro il #Rimini con una tripletta: finisce 1-3 con… -

Ultime Notizie dalla rete : Tripletta Brega

Più sfumato il giudizio di Dardan Vuthaj: ‘Ci ha tagliato le gambe la rete del 1-2 nata da un fallo inesistente di Casolla, per il resto non mi sembra che l’Aglianese ci sia stata così superiore pur a ...Affermazione imperiosa dell’Aglianese, vittoriosa per 1-3 sul Rimini e nuova capolista. Decisivo Brega con una tripletta Splendida l’affermazione dell’Aglianese, che dopo un mese di stop torna in camp ...