Traffico Roma del 29-11-2020 ore 17 | 30

(Di domenica 29 novembre 2020) Luceverdetrovati dalla redazione Buonasera non ci sono sostanziali novità Tutto abbastanza tranquillo in questione sulla rete viaria cittadina nessuna segnalazione quindi nessun impedimento sul Raccordo Anulare nessun consolari se non rallentamenti in quest’ultimo caso legati rientri di quanti hanno trascorso il fine settimana fuori porta la polizia locale Ci segnala un incidente in via della Camilluccia all’intersezione con via dei Colli della Farnesina inevitabili rallentamenti al centro Chiama rallentamenti perintenso nei diversi tratti del Lungotevere nelle due direzioni ma soprattutto tra l’isola Tiberina e Ponte Regina Margherita Ci sono code in viale del Muro Torto da Porta Pinciana in direzione di piazzale Flaminio incolonnamenti via IV Novembre in via Cesare Battisti a partire da Largo magnanapoli in direzione di Piazza ...