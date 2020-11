Traffico Roma del 29-11-2020 ore 10 | 30

Leggi su romadailynews

(Di domenica 29 novembre 2020) Luceverdeancora una buona domenica e Ben ritrovati dalla redazione in studio Daniele guerrisi circolazione scarsa sulla rete viaria della capitale attenzione Tuttavia un incidente avvenuto alle porte dinord sulla via Cassia tra la Storta la Giustiniana esattamente all’altezza di via Giacomo Andreassi verso il centro città analoga situazione proprio in centro attenzione un incidente avvenuto in largo Chigi Inoltre un invito alla prudenza per coloro che sono in viaggio in via Ruggero Bonghi è segnalato olio sulla manto stradale raccomandiamo pertanto di procedere con la massima cautela a mezzogiorno Papa Francesco reciterà la preghiera dell’angelus impartirà la benedizione Apostolica e fedeli riuniti in piazza San Pietro possibili difficoltà di circolazione nella zona adiacente il Vaticano sulla linea B della metropolitana da oggi chiusa per ...