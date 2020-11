Tottenham, Mourinho: «Chelsea una delle favorite, noi no» – VIDEO (Di lunedì 30 novembre 2020) José Mourinho, allenatore del Tottenham, ha parlato al termine del match di Premier League pareggiato contro il Chelsea – VIDEO José Mourinho, allenatore del Tottenham, ha parlato al termine del match di Premier League pareggiato contro il Chelsea. «Vittoria del titolo a fine stagione? Il Chelsea è una delle favorite, non il Tottenham», ha dichiarato il portoghese in conferenza stampa. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di lunedì 30 novembre 2020) José, allenatore del, ha parlato al termine del match di Premier League pareggiato contro ilJosé, allenatore del, ha parlato al termine del match di Premier League pareggiato contro il. «Vittoria del titolo a fine stagione? Ilè una, non il», ha dichiarato il portoghese in conferenza stampa. Leggi su Calcionews24.com

clikservernet : Lampard e Mourinho non si fanno male: Chelsea-Tottenham finisce 0-0 - Noovyis : (Lampard e Mourinho non si fanno male: Chelsea-Tottenham finisce 0-0) Playhitmusic - - vitopuntocom : Il solito #autobus #Mourinhiano ?? #Chelsea #Tottenham #CheTot #Premierleague #Mourinho ?? - velfutbol : Che tristezza vedere il #Tottenham non strusciare la palla, sapendo che è stata la squadra di #Pochettino. Poi maga… - ricardorubio44 : ?????????????? Le squadre di Mourinho sono sempre state riconoscibili per una solidità difensiva importante e il suo Totte… -