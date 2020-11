Torino Film Festival, "Botox" vince la 38esima edizione: tutti i premi del concorso (Di domenica 29 novembre 2020) E’ Botox, del regista Kaveh Mazaheri, realizzato tra Iran e Canada, il lungometraggio vincitore della 38esima edizione del Torino Film Festival , diretto per la prima volta da Stefano Francia di Celle... Leggi su feedpress.me (Di domenica 29 novembre 2020) E’, del regista Kaveh Mazaheri, realizzato tra Iran e Canada, il lungometraggio vincitore delladel, diretto per la prima volta da Stefano Francia di Celle...

