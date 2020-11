Torino, buone notizie: Belotti e Verdi in gruppo (Di domenica 29 novembre 2020) Il Torino continua gli allenamenti in vista della sfida contro la Sampdoria: presenti sia Andrea Belotti che Simone Verdi. Il report ufficiale Rifinitura pomeridiana per il Torino alla vigilia del match di domani sera contro la Sampdoria: tutti presenti, fatta eccezione del centravanti Vincenzo Millico. «Sessione di rifinitura per il Torino con un allenamento pomeridiano di preparazione alla partita di domani (calcio d’inizio ore 18.30) contro la Sampdoria allo stadio Olimpico Grande Torino. Lo staff tecnico granata, dopo l’attivazione muscolare, ha fatto svolgere esercitazioni a tema e poi chiuso l’odierno programma con una partita a ranghi misti, a tempo e campo ridotti. Belotti e Verdi hanno lavorato con i compagni, mentre Millico ha finito ... Leggi su calcionews24 (Di domenica 29 novembre 2020) Ilcontinua gli allenamenti in vista della sfida contro la Sampdoria: presenti sia Andreache Simone. Il report ufficiale Rifinitura pomeridiana per ilalla vigilia del match di domani sera contro la Sampdoria: tutti presenti, fatta eccezione del centravanti Vincenzo Millico. «Sessione di rifinitura per ilcon un allenamento pomeridiano di preparazione alla partita di domani (calcio d’inizio ore 18.30) contro la Sampdoria allo stadio Olimpico Grande. Lo staff tecnico granata, dopo l’attivazione muscolare, ha fatto svolgere esercitazioni a tema e poi chiuso l’odierno programma con una partita a ranghi misti, a tempo e campo ridotti.hanno lavorato con i compagni, mentre Millico ha finito ...

