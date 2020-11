The Mandalorian 2: Disney+ ha cancellato digitalmente il "cameo" del quarto episodio (Di domenica 29 novembre 2020) Nella versione del quarto episodio di The Mandalorian 2 attualmente disponibile in streaming su Disney+ è stato cancellato il cameo di 'Jeans Guy', l'uomo della troupe che appare sullo sfondo. La scorsa settimana è stato rilasciato il quarto episodio di The Mandalorian 2 che rimarrà nella storia delle serie tv per un errore cancellato nelle ultime ore da Disney+. La piattaforma streaming ha deciso di rimuovere digitalmente Jeans Guy, l'uomo della troupe che ha fatto un cameo accidentale durante Capitolo 12: L'assedio. I fan di Star Wars sono noti soprattutto per essere molto esigenti ed attenti anche ai più piccoli dettagli di ciò che vedono sul piccolo e sul grande ... Leggi su movieplayer (Di domenica 29 novembre 2020) Nella versione deldi The2 attualmente disponibile in streaming suè statoildi 'Jeans Guy', l'uomo della troupe che appare sullo sfondo. La scorsa settimana è stato rilasciato ildi The2 che rimarrà nella storia delle serie tv per un errorenelle ultime ore da. La piattaforma streaming ha deciso di rimuovereJeans Guy, l'uomo della troupe che ha fatto unaccidentale durante Capitolo 12: L'assedio. I fan di Star Wars sono noti soprattutto per essere molto esigenti ed attenti anche ai più piccoli dettagli di ciò che vedono sul piccolo e sul grande ...

