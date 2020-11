Terrore al Gran Premio F1 del Bahrain: esplode auto di Grosjean (VIDEO) (Di domenica 29 novembre 2020) Spaventoso incidente per la Haas di Romain Grosjean: la sua monoposto è uscita di pista e ha sbattuto contro il guardrail. Spaventoso incidente poco fa sul circuito del Bahrain dove era in corso il Gran Premio di Formula Uno. La Haas di Romain Grosjean è andata a sbattere violentemente contro il guardrail e si è immediatamente incendiata. Grande lo spavento di chi assistiva alla corsa: immediati sono scattati i soccorsi ed è stata alzata la bandiera rossa che ha fermato tutti. L’incidente è partito da un momento confuso della corsa, le immagini parlano chiaro: Romain Grosjean esce fuori pista dopo un contatto con Daniil Kvyat, si vede l’auto che va ad impattare violentemente contro il guardrail, si spezza a met e si incendia. ... Leggi su chenews (Di domenica 29 novembre 2020) Spaventoso incidente per la Haas di Romain: la sua monoposto è uscita di pista e ha sbattuto contro il guardrail. Spaventoso incidente poco fa sul circuito deldove era in corso ildi Formula Uno. La Haas di Romainè andata a sbattere violentemente contro il guardrail e si è immediatamente incendiata.de lo spavento di chi assistiva alla corsa: immediati sono scattati i soccorsi ed è stata alzata la bandiera rossa che ha fermato tutti. L’incidente è partito da un momento confuso della corsa, le immagini parlano chiaro: Romainesce fuori pista dopo un contatto con Daniil Kvyat, si vede l’che va ad impattare violentemente contro il guardrail, si spezza a met e si incendia. ...

