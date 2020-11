Tempesta d’Amore, anticipazioni oggi 29 novembre: Natascha e Michael tornano insieme (Di domenica 29 novembre 2020) anticipazioni della puntata del 29 novembre di Tempesta d’Amore: Natascha e Miachael tornano insieme mentre Christoph vuole cedere le sue azioni a Ariane Tempesta d’Amore va in onda su Rete 4 dalle 19.40. La trama della puntata di oggi: Franzi e Steffen trovano il drone perso da Lucy e Bela e scoprono dalle immagini come è avvenuto l’incidente di Nadja. Dirk salvato in extremis dal suicidio fa una Articolo completo: dal blog SoloDonna Leggi su solodonna (Di domenica 29 novembre 2020)della puntata del 29die Miachaelmentre Christoph vuole cedere le sue azioni a Arianeva in onda su Rete 4 dalle 19.40. La trama della puntata di: Franzi e Steffen trovano il drone perso da Lucy e Bela e scoprono dalle immagini come è avvenuto l’incidente di Nadja. Dirk salvato in extremis dal suicidio fa una Articolo completo: dal blog SoloDonna

