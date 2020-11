Tempesta d’amore, anticipazioni italiane: LINDA BACIA DIRK e gli salva la vita! (Di domenica 29 novembre 2020) Non importa quanto lui l’abbia tradita, ferita e ingannata: LINDA (Julia Grimpe) non riesce a smettere di sentirsi legata a DIRK (Markus Pfeiffer). E forse si tratta di qualcosa di più che semplice affetto! Nelle prossime puntate italiane di Tempesta d’amore, la donna si lascerà infatti andare ad un gesto totalmente inaspettato nei confronti dell’ex marito. E da quel momento cambierà tutto… Ecco dunque cosa accadrà negli episodi di Sturm der Liebe presto in onda in Italia! Leggi anche: DAYDREAMER, anticipazioni puntata di domenica 6 dicembre 2020 Tempesta d’amore, anticipazioni puntate italiane: DIRK decide di uccidersi DIRK scrive il proprio testamento, Tempesta ... Leggi su tvsoap (Di domenica 29 novembre 2020) Non importa quanto lui l’abbia tradita, ferita e ingannata:(Julia Grimpe) non riesce a smettere di sentirsi legata a(Markus Pfeiffer). E forse si tratta di qualcosa di più che semplice affetto! Nelle prossime puntatedi, la donna si lascerà infatti andare ad un gesto totalmente inaspettato nei confronti dell’ex marito. E da quel momento cambierà tutto… Ecco dunque cosa accadrà negli episodi di Sturm der Liebe presto in onda in Italia! Leggi anche: DAYDREAMER,puntata di domenica 6 dicembre 2020puntatedecide di uccidersiscrive il proprio testamento,...

