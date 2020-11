Tardelli replica a Cabrini | “Maradona alla Juventus? Non sarebbe stato così geniale”

Leggi su itasportpress

(Di lunedì 30 novembre 2020) Il mondo del calcio piange la scomparsa di Diego Armando Maradona. Il Pibe de oro è scomparso a soli 60 anni mercoledì per un arresto cardiaco. L'ex centrocampista italiano Marcolo ha ricordato a "L'aria che tira", in onda su La7: "Ho saputo di Maradona mentre ero in diretta per commentare una partita di Coppa Italia. Non riuscivo a parlare, mi è tornato il momento in cui ho saputo della morte di Gaetano Scirea. Ero in ondaDomenica Sportiva, quando arrivò la notizia della morte di Gaetano che era un amico, un esempio, a volte anche un confessore. Gaetano era molto diverso da Maradona, era silenzioso e col silenzio riusciva a far capire molte cose. Come Maradona era generoso con tutti: con i compagni, con i tifosi, con i bambini. In campo cercavo di fermare Diego a tutti i costi, ero molto duro. Lui non ha mai reclamato, non si è mai ...