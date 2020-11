Stop agli spostamenti tra Regioni una settimana prima di Natale: ecco il piano anti-esodo del governo (Di domenica 29 novembre 2020) Chi immaginava di poter prendere un aereo per tornare a casa dai propri parenti potrebbe dover rivedere i propri piani. Secondo il Corriere della Sera, il governo Conte sta valutando – nell’ambito del prossimo Dpcm – di vietare gli spostamenti tra Regioni, inclusi i viaggi tra quelle che rientrano nella fascia di rischio gialla. Se il braccio di ferro con i governatori penderà dalla parte dell’esecutivo, le limitazioni dovrebbero valere a partire dal 18 o dal 19 dicembre, una settimana prima del Natale. L’obiettivo dell’esecutivo è evitare quanto successo in estate, con la mobilità interregionale che riguardò 8 milioni di persone nella sola settimana di Ferragosto. I ministri Francesco Boccia e Roberto Speranza premono per restrizioni severe, che lascino poco spazio ... Leggi su open.online (Di domenica 29 novembre 2020) Chi immaginava di poter prendere un aereo per tornare a casa dai propri parenti potrebbe dover rivedere i propri piani. Secondo il Corriere della Sera, ilConte sta valutando – nell’ambito del prossimo Dpcm – di vietare glitra, inclusi i viaggi tra quelle che rientrano nella fascia di rischio gialla. Se il braccio di ferro con i governatori penderà dalla parte dell’esecutivo, le limitazioni dovrebbero valere a partire dal 18 o dal 19 dicembre, unadel. L’obiettivo dell’esecutivo è evitare quanto successo in estate, con la mobilità interregionale che riguardò 8 milioni di persone nella soladi Ferragosto. I ministri Francesco Boccia e Roberto Speranza premono per restrizioni severe, che lascino poco spazio ...

