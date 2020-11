Stop agli spostamenti tra regioni a Natale | il Governo blocca i viaggi per le feste

Leggi su ultimenotizieflash

(Di domenica 29 novembre 2020) Ci sarebbe la decisione e dovrebbe presto esser anche resa nota. Ilnon vuole in nessun modo ripetere gli errori fatti questa estate quando, a causa della decisione di concedere la mobilità tra, il virus è tornato a diffondersi ovunque, anche inche erano state solo lambite dal covid 19. E a meno di venti giorni dal possibile grande esodo per ledi, arrivano le prime indicazioni. Ilavrebbe deciso di vietare lo spostamento train occasione delledi. Pare, stando alle ultime notizie, che i controlli si faranno più serrati dalla settimana precedente al. Dopo il 18 dicembre sarà praticamente vietato spostarsi tra. Questo non ...