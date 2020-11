Stefano De Martino paparazzato con la nuova compagna | FOTO (Di domenica 29 novembre 2020) Stefano De Martino, seppure si professi single, continua ad essere paparazzato con la stessa donna, una top model già conosciuta al pubblico. Stefano De Martino, il conduttore di “Made in Sud“, ex allievo di “Amici” di Maria De Filippi, si professa ancora single. Da qualche settimana, però, sono giunti dei rumors che lo vedono frequentarsi L'articolo Stefano De Martino paparazzato con la nuova compagna FOTO è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews (Di domenica 29 novembre 2020)De, seppure si professi single, continua ad esserecon la stessa donna, una top model già conosciuta al pubblico.De, il conduttore di “Made in Sud“, ex allievo di “Amici” di Maria De Filippi, si professa ancora single. Da qualche settimana, però, sono giunti dei rumors che lo vedono frequentarsi L'articoloDecon laè apparso prima sul sito ViaggiNews.com

zazoomblog : Stefano De Martino fidanzato con la ex di Ghali? - #Stefano #Martino #fidanzato #Ghali? - Ali_Mattioli97 : Non io che sogno di farmi Stefano De Martino... ?? - goawaybaee : RT @gelatocolorato: stefano de martino ha appena raccontato la sua prima volta in una diretta instagram con gianluca fru e sto morendo mi s… - dear_dearLUCIA : RT @gelatocolorato: stefano de martino ha appena raccontato la sua prima volta in una diretta instagram con gianluca fru e sto morendo mi s… - gelatocolorato : stefano de martino ha appena raccontato la sua prima volta in una diretta instagram con gianluca fru e sto morendo… -