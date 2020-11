Stasera governo verso nuovo decreto ristori. Scintille su patrimoniale: M5s contro, Pd frena (Di domenica 29 novembre 2020) il quarto decreto ristori per i settori più colpiti dalla pandemia. Nel provvedimento anche lo slittamento di alcune scadenze fiscali per imprese e professionisti. Polemiche nella maggioranza su un ... Leggi su tg.la7 (Di domenica 29 novembre 2020) il quartoper i settori più colpiti dalla pandemia. Nel provvedimento anche lo slittamento di alcune scadenze fiscali per imprese e professionisti. Polemiche nella maggioranza su un ...

Pannocchia978 : #ristoriquater, il #Governo si riunirà stasera alle 22:30, il Presidente #Conte: noi non non lavoriamo col favore delle tenebre! - Nocturnalfear_1 : RT @BrigittaRossi: @chetempochefa Almeno stasera vi prego parlate dei #congiunti!!! Abbiamo bisogno di risposte da parte del governo..vogli… - nopromisesfede : RT @BrigittaRossi: @chetempochefa Almeno stasera vi prego parlate dei #congiunti!!! Abbiamo bisogno di risposte da parte del governo..vogli… - BrigittaRossi : @chetempochefa Almeno stasera vi prego parlate dei #congiunti!!! Abbiamo bisogno di risposte da parte del governo..… - dilul68 : Stasera su Rai Movie danno un film sul governo in carica. L'armata Brancaleone. -