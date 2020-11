Star Wars | morto David Prowse | fu Darth Vader nella prima trilogia

(Di domenica 29 novembre 2020), interprete didi, èa Londra il 28 novembre 2020 all'età di 85 anni., interprete didi, èa Londra il 28 novembre 2020 all'età di 85 anni. La BBC ha ricevuto la conferma dall'agente di, Thomas Bowington, il quale ha commentato "Che la Forza sia con lui, per sempre!".si era ritirato dalla vita pubblica già nel 2016 a causa di vari problemi di salute, tra cui l'artrite. The Dark Side ...

“Darth Vader è morto”. O meglio, l'attore David Prowse, noto agli appassionati della saga di Star Wars per aver interpretato Darth Vader nella trilogia originale di ...Lutto per gli amanti di Star Wars. L'attore David Prowse, noto per aver interpretato Darth Vader nella trilogia originale di Guerre Stellari, è morto questa domenica all'età di 85 anni. La morte ...