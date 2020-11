Star allo Specchio con Massimiliano Rosolino e Natalia Titova: «La cura dei capelli è un affare di famiglia» (Di domenica 29 novembre 2020) Una coppia quasi improbabile: lui ex nuotatore, campione olimpionico a Sidney 200o e personaggio televisivo esuberante e loquace, lei ballerina diventata insegnante di danza, controllata e di poche parole, quelle necessarie. Massimiliano Rosolino, 42 anni e Natalia Titova, 46 anni, hanno dinamiche collaudate che funzionare la loro intensa alla grande e da 13 anni. Da quando i due si sono conosciuti e innamorati a «Ballando con le Stelle», nel 2006, sulla pista da ballo di Milly Carlucci, sono inseparabili. Hanno due figlie, Sofia Nicole, 9 anni, e Vittoria Sidney, 7 anni, e una cagnolina riccioluta, Bella. E c’era da immaginarsi che tra tutte queste donne in casa Rosolino-Titova il vanitoso è lui, Massimiliano. Ce lo ha rivelato in un’intervista per la serie Star allo Specchio, in collaborazione con Trinov, brand di cura dei capelli di cui Massimiliano Rosolino è ambassador, per la prima volta realizzata in versione digitale, in occasione del Vanity Fair Stories 2020. «È vero, il vanitoso sono io e vinco dieci a zero», ha esordito l’ex campione olimpionico. «Sono uno dei pochi uomini che lo ammette. È questione di cura di sé che inizia la mattina e finisce la sera». E questo approccio così aperto e sincero ci ha spinto a indagare sulle abitudini beauty di famiglia. Leggi su vanityfair (Di domenica 29 novembre 2020) Una coppia quasi improbabile: lui ex nuotatore, campione olimpionico a Sidney 200o e personaggio televisivo esuberante e loquace, lei ballerina diventata insegnante di danza, controllata e di poche parole, quelle necessarie. Massimiliano Rosolino, 42 anni e Natalia Titova, 46 anni, hanno dinamiche collaudate che funzionare la loro intensa alla grande e da 13 anni. Da quando i due si sono conosciuti e innamorati a «Ballando con le Stelle», nel 2006, sulla pista da ballo di Milly Carlucci, sono inseparabili. Hanno due figlie, Sofia Nicole, 9 anni, e Vittoria Sidney, 7 anni, e una cagnolina riccioluta, Bella. E c’era da immaginarsi che tra tutte queste donne in casa Rosolino-Titova il vanitoso è lui, Massimiliano. Ce lo ha rivelato in un’intervista per la serie Star allo Specchio, in collaborazione con Trinov, brand di cura dei capelli di cui Massimiliano Rosolino è ambassador, per la prima volta realizzata in versione digitale, in occasione del Vanity Fair Stories 2020. «È vero, il vanitoso sono io e vinco dieci a zero», ha esordito l’ex campione olimpionico. «Sono uno dei pochi uomini che lo ammette. È questione di cura di sé che inizia la mattina e finisce la sera». E questo approccio così aperto e sincero ci ha spinto a indagare sulle abitudini beauty di famiglia.

Lui è il vanitoso, lei si fa consigliare, Massimiliano è il «beauty coach di casa», con le sue fisse, i capelli. Ha iniziato a curarli con attenzione già a 17 anni, perché non voleva diventare pelato ...

