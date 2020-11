Spot d' autore | le 15 migliori pubblicità girate da grandi registi del cinema

Leggi su movieplayer

(Di domenica 29 novembre 2020) Ecco quali sono idiretti dadel: da quello Apple di Ridley Scott a quello Nike di David Fincher, scopriamo insieme le 15daautoritografici. Evitata, ignorata, saltata, o "skippata" come abbiamo imparato a dire negli ultimi anni: laè diventata un avversario da annientare in un mondo che corre veloce e che ci bombarda, attirandoci, nella sua rete di immagini in movimento. Non più consigli per gli acquisti, o canti ammaliatori nel mondo del consumo, per uno spettatore losi eleva a freno a mano che ci blocca la visione; una porta che ci chiude improvvisamente il passaggio in nuovi mondi pronti a ...