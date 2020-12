Spezia, Italiano: “Non perdiamo l’entusiasmo di questo momento” (Di domenica 29 novembre 2020) Lo Spezia si conferma una splendida realtà in Serie A. I liguri non si arrendono mai e con la loro ormai consueta tenacia riescono a strappare un pari preziosissimo in casa del Cagliari, impattando sul 2-2.LE PAROLE DI ItalianoIl tecnico Vincenzo Italiano commenta la gara dei suoi uomini ai microfoni di Sky Sport: "Non dobbiamo perdere l'entusiasmo che abbiamo adesso. Poi si può vincere o perdere, ma non dovremo smettere di entusiasmarci". ITA Sport Press. Leggi su itasportpress (Di domenica 29 novembre 2020) Losi conferma una splendida realtà in Serie A. I liguri non si arrendono mai e con la loro ormai consueta tenacia riescono a strappare un pari preziosissimo in casa del Cagliari, impattando sul 2-2.LE PAROLE DIIl tecnico Vincenzocommenta la gara dei suoi uomini ai microfoni di Sky Sport: "Non dobbiamo perdere l'entusiasmo che abbiamo adesso. Poi si può vincere o perdere, ma non dovremo smettere di entusiasmarci". ITA Sport Press.

