Spadafora sul calcio femminile: «Il professionismo è un fatto culturale» (Di domenica 29 novembre 2020) Vincenzo Spadafora, ministro dello Sport, ha parlato della situazione del calcio femminile che si avvia al professionismo. Le sue parole Vincenzo Spadafora, ministro dello Sport, ha parlato ai microfoni di 90° minuto della situazione del calcio femminile, ormai avviato verso la strada del professionismo. Ecco le sue parole sulla questione. «Il passaggio al professionismo del calcio femminile italiano è un fatto culturale della parità di genere. E’ un grande passo avanti e sono molto orgoglioso insieme a tutti coloro che hanno contribuito a raggiungere questo risultato». Leggi su calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di domenica 29 novembre 2020) Vincenzo, ministro dello Sport, ha parlato della situazione delche si avvia al. Le sue parole Vincenzo, ministro dello Sport, ha parlato ai microfoni di 90° minuto della situazione del, ormai avviato verso la strada del. Ecco le sue parole sulla questione. «Il passaggio aldelitaliano è undella parità di genere. E’ un grande passo avanti e sono molto orgoglioso insieme a tutti coloro che hanno contribuito a raggiungere questo risultato». Leggi sunews24.com

_solo_ros_ : Il ministro #Spadafora è andata a #90minuto a dire che gli assembramenti di #Napoli per le commemorazioni di… - gazzettamantova : I dilettanti mantovani al governo: «Bocciare la riforma sul vincolo» Lega, Comitati e società compatti nella protes… - ProfBorraccia : #Azzolina #robertosperanza #ministerodellosport #spadafora #ministerodellasalute Vi supplichiamo di lavorare sul R… - JCTweet_ : RT @Stefano25082213: @JCTweet_ Sul podio - che come diceva qualcuno quest'anno sarà formato da 3- metterei Gazzetta, Spadafora e Varriale - Stefano25082213 : @JCTweet_ Sul podio - che come diceva qualcuno quest'anno sarà formato da 3- metterei Gazzetta, Spadafora e Varriale -

Ultime Notizie dalla rete : Spadafora sul Spadafora sul calcio femminile: «Il professionismo è un fatto culturale» Calcio News 24 Spadafora a 90° Minuto: “Un calcio che chiede aiuto è in contraddizione con il livello degli stipendi”

Le dichiarazioni del ministro Spadafora a 90° Minuto: "Un calcio che chiede aiuto è in contraddizione con il livello degli stipendi" ...

Spadafora: "Cento milioni per aiutare lo sport"

Lo ha detto il ministro dello Sport Vincenzo Spadafora intervenuto ai microfoni di Noventesimo Minuto. Ancora sul conflitto con il Coni, il ministro ha detto: "E' giusto che sia lo Stato a mettere in ...

Le dichiarazioni del ministro Spadafora a 90° Minuto: "Un calcio che chiede aiuto è in contraddizione con il livello degli stipendi" ...Lo ha detto il ministro dello Sport Vincenzo Spadafora intervenuto ai microfoni di Noventesimo Minuto. Ancora sul conflitto con il Coni, il ministro ha detto: "E' giusto che sia lo Stato a mettere in ...