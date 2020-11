SONDAGGIO: Vota il MIGLIORE e il PEGGIORE in campo di Palermo-Monopoli 3-0 (Di domenica 29 novembre 2020) Scegli il giocatore che si è distinto durante la partita in senso positivo e negativo. Chi ha giocato meglio e chi peggio? Nell'elenco trovate tutti i giocatori scesi in campo, potete esprimere 1 solo voto per il "MIGLIORE in campo" e 1 solo voto per il "PEGGIORE in campo". Scorri in basso.poll id="1329"poll id="1331" Leggi su mediagol (Di domenica 29 novembre 2020) Scegli il giocatore che si è distinto durante la partita in senso positivo e negativo. Chi ha giocato meglio e chi peggio? Nell'elenco trovate tutti i giocatori scesi in, potete esprimere 1 solo voto per il "in" e 1 solo voto per il "in". Scorri in basso.poll id="1329"poll id="1331"

WiAnselmo : ##Sondaggio: Vota il MIGLIORE e il PEGGIORE in campo di #Palermo-Monopoli 3-0 - Mediagol : ##Sondaggio: Vota il MIGLIORE e il PEGGIORE in campo di #Palermo-Monopoli 3-0 - PianetaMilan : #SONDAGGIO - #MilanFiorentina, vota #Top e #Flop rossonero | @SerieA #News - #calcio #SerieA #SerieATIM @acmilan… - luca_vota : Sondaggio che dimostra come nel Paese ci sia una forte mentalità statalista. - sharon_messina : @camixwalls Cami per i grammy non si vota, questo è solo un sondaggio per vedere chi la gente preferisce, però si vota comunque ahahah -

Ultime Notizie dalla rete : SONDAGGIO Vota SONDAGGIO: Vota il MIGLIORE e il PEGGIORE in campo di Palermo-Monopoli 3-0 Mediagol.it La maggioranza dei Cantoni? «Va abolita»

BERNA - Entrambe le iniziative non ce l'hanno fatta, oggi, nel momento in cui la maggioranza dei cantoni ha detto “no”. Per quella “Per imprese responsabili” non è quindi servito ottenere la maggioran ...

Vota l'MVP biancorosso di RivieraBanca Basket Rimini-Tigers Cesena

Chi sarà il migliore in campo tra i ragazzi di coach Massimo Bernardi nel derby tra RivieraBanca Basket Rimini e Tigers Cesena?

BERNA - Entrambe le iniziative non ce l'hanno fatta, oggi, nel momento in cui la maggioranza dei cantoni ha detto “no”. Per quella “Per imprese responsabili” non è quindi servito ottenere la maggioran ...Chi sarà il migliore in campo tra i ragazzi di coach Massimo Bernardi nel derby tra RivieraBanca Basket Rimini e Tigers Cesena?