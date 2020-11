Sky – Inter, tampone negativo per Brozovic: disponibile in Champions League (Di domenica 29 novembre 2020) Marcelo Brozovic disponibile per il match di Champions League Buone notizie per l’Inter e per Conte in vista della trasferta di Champions League contro il Borussia Mönchengladbach. Secondo quanto riferito da Sky Sport, Marcelo Brozovic è risultato negativo al tampone e torna dunque arruolabile. Il croato ha saltato la trasferta contro il Sassuolo a causa di una leggere positività riscontrata nel giro dei tamponi prima del match di ieri. Conte tira dunque un sospiro di sollievo con il ritorno del croato. L'articolo proviene da Intermagazine. Leggi su intermagazine (Di domenica 29 novembre 2020) Marceloper il match diBuone notizie per l’e per Conte in vista della trasferta dicontro il Borussia Mönchengladbach. Secondo quanto riferito da Sky Sport, Marceloè risultatoale torna dunque arruolabile. Il croato ha saltato la trasferta contro il Sassuolo a causa di una leggere positività riscontrata nel giro dei tamponi prima del match di ieri. Conte tira dunque un sospiro di sollievo con il ritorno del croato. L'articolo proviene damagazine.

Il_Pep9 : RT @SkySport: ?? Lautaro trova Sanchez, il cileno fa 1 a 0 ? L'Inter batte il Sassuolo e sale al 2° posto ??? HL ?? - IlProfDaLecce : @MatteDj23 @PeppeDiSte Io una volta parlai con Paventi (romanista) mi ha detto che a sky fondamentalmente è così, solo una tifa Inter - it_inter : #Brozovic negativo al tampone, torna disponibile per martedì Sky - MilioneManuel : @Inter Dirò una roba controcorrente, ma il calcio payperview non mi piace per niente. Al sondaggio non posso partec… - VittoRoto : #Brozovic torna negativo: per la UEFA è disponibile e impiegabile martedì in Germania. [Sky Sport] #Inter #FCIM -