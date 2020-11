“Skipass solo per chi ha la seconda casa o prenota in hotel”. La proposta al governo degli assessori delle Regioni alpine (Di domenica 29 novembre 2020) Per il governo, il Comitato tecnico scientifico e il Consiglio superiore di sanità lo sci durate le vacanze di Natale è fuori discussione. Ma le Regioni alpine non si rassegnano e propongono che gli impianti possano rimanere aperti solo per gli ospiti degli alberghi, anche con un solo pernottamento, e per proprietari o inquilini di seconde case. Gli assessori di Trentino, Alto Adige, Veneto, Friuli Venezia Giulia, Lombardia, Piemonte e Valle D’Aosta hanno sottoscritto la richiesta e l’hanno sottoposta all’esecutivo. La richiesta arriva dopo la scelta di Svizzera e Austria: la prima ha già dato il via alla stagione, la seconda è in procinto di aprire. “Concedere lo skipass a chi ha pernottato in una struttura ricettiva e a chi possiede o prende in ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 29 novembre 2020) Per il, il Comitato tecnico scientifico e il Consiglio superiore di sanità lo sci durate le vacanze di Natale è fuori discussione. Ma lenon si rassegnano e propongono che gli impianti possano rimanere apertiper gli ospitialberghi, anche con unpernottamento, e per proprietari o inquilini di seconde case. Glidi Trentino, Alto Adige, Veneto, Friuli Venezia Giulia, Lombardia, Piemonte e Valle D’Aosta hanno sottoscritto la richiesta e l’hanno sottoposta all’esecutivo. La richiesta arriva dopo la scelta di Svizzera e Austria: la prima ha già dato il via alla stagione, laè in procinto di aprire. “Concedere lo skipass a chi ha pernottato in una struttura ricettiva e a chi possiede o prende in ...

