Siviglia-Chelsea | probabili formazioni e tv

Leggi su sport.periodicodaily

(Di domenica 29 novembre 2020) Mercoledì 2 dicembre 2020 alle 21.00 al Ramón Sánchez-Pizjuán si disputerà, gara valida per la 5° giornata della fase a gironi di Champions League. L’attuale classifica del gruppo E è:10,10, Krasnodar 1, Rennes 1. Come arrivano le due squadre? Entrambe si sono qualificate matematicamente agli ottavi di finale con due giornate di anticipo. In questo scontro diretto si giocheranno dunque il primo posto nel girone. Nella scorsa giornata ilha battuto in extremis per 2 a 1 il Krasnodar grazie alla rete al 95? minuto di gioco di Munir. Anche ilha sconfitto gli avversari, i francesi del Rennes, per 2 a 1, ottenendo i 3 punti nel finale di partita con il colpo di testa di Giroud al 90?. Nella Liga spagnola il ...