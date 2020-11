Sicilia | Bancomat di Poste Italiane “impazzisce” e regala soldi | solo un pensionato li restituisce

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di domenica 29 novembre 2020) Hanno selezionato la somma da ritirare, ma hanno ricevuto “gratis” molti più. È successo ieri a Sciacca, in, dove a undi, andato temporaneamente in tilt, alcune persone si sono ritrovate tra le mani più di quanto avessero richiesto. Lo sportello automatico della contrada Perriera è infatti “impazzito” a causa di un guasto tecnico e il direttore dell’ufficio postale, Giuseppe Pantano ha invitato i correntisti a restituire le somme non dovute. Ma soltanto un, Diego Sabella, si è presentato per riconsegnare l’extra prelevato. Come racconta Il Giornale di, Sabella è stato l’unico a riportare indietro i 900 euro erogati dal Postamat impazzito, anche se secondo il direttore dell’ufficio sarebbero almeno una dozzina i ...