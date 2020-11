Serie D, ecco i risultati dei recuperi (Di domenica 29 novembre 2020) Conclusi i recuperi della terza, quarta, quinta, sesta e ottava giornata, ecco i risultati nei vari Gironi di Serie D. Sospesa e con lo spazio solo per i recuperi, la competizione dilettantistica oggi ha visto scendere in campo diverse compagini. Nel Girone A l’HSL Derthona batte il Fossano (ancora ultimo) e sale al terzo posto; il Girone B ha visto invece il Crema balzare in testa alla classifica grazie alla vittoria di misura sul Caravaggio. Il Girone H invece ci ha regalato un’emozionante pareggio allo scadere tra Taranto e Casarano; nel Girone I il Roccella si aggiudica la sfida salvezza contro il Troina. I risultati dei recuperi di Serie D GIRONE ACaronnese-Imperia 0-0Castellanzese-Casale 2-3Citta di Varese-Vado 0-2HSL Derthona-Fossano ... Leggi su metropolitanmagazine (Di domenica 29 novembre 2020) Conclusi idella terza, quarta, quinta, sesta e ottava giornata,nei vari Gironi diD. Sospesa e con lo spazio solo per i, la competizione dilettantistica oggi ha visto scendere in campo diverse compagini. Nel Girone A l’HSL Derthona batte il Fossano (ancora ultimo) e sale al terzo posto; il Girone B ha visto invece il Crema balzare in testa alla classifica grazie alla vittoria di misura sul Caravaggio. Il Girone H invece ci ha regalato un’emozionante pareggio allo scadere tra Taranto e Casarano; nel Girone I il Roccella si aggiudica la sfida salvezza contro il Troina. IdeidiD GIRONE ACaronnese-Imperia 0-0Castellanzese-Casale 2-3Citta di Varese-Vado 0-2HSL Derthona-Fossano ...

