Serie C: questi i risultati delle sfide delle 17:30

Le sfide delle 17:30, in Serie C, sono terminate da pochi minuti. Vediamo insieme tutti i risultati delle partite dei tre gironi.

GIRONE A
Livorno – Pontedera 0-0
Pistoiese – Lucchese 2-0

GIRONE B
Carpi – Triestina 2-2
Cesena – Modena 0-0
Fermana – Matelica 1-1
Mantova – Ravenna 2-1
Padova – Vis Pesaro 5-3

GIRONE C
Avellino – Catania 1-2
Bisceglie – Potenza 1-1
Cavese – Casertana 0-1
Juve Stabia – Paganese 1-1

Ultime Notizie dalla rete : Serie questi Serie C: questi i risultati delle sfide delle 17:30 Metropolitan Magazine L'Udinese vince contro la Lazio e gli argentini dedicano la vittoria a Maradona: «Questo è per Diego»

De Paul, Pereyra e Forestieri sono stati i grandi protagonisti dell’Udinese. «Avevamo una energia diversa, volevamo onorarlo proprio così Maradona» ...

Il Foggia affonda una Viterbese incapace di reagire. Taurino: «Bloccati dalla paura»

Il ritiro non serve a molto: la Viterbese perde anche con il Foggia e continua a sprofondare in fondo alla classifica del girone C del campionato di serie C. Lo 0-1 finale è figlio di ...

De Paul, Pereyra e Forestieri sono stati i grandi protagonisti dell'Udinese. «Avevamo una energia diversa, volevamo onorarlo proprio così Maradona» ...

Il ritiro non serve a molto: la Viterbese perde anche con il Foggia e continua a sprofondare in fondo alla classifica del girone C del campionato di serie C. Lo 0-1 finale è figlio di ...