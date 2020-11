Serie C, girone C: il Bari di misura, frena il Teramo. Il Palermo ritorna in zona play-off. La classifica (Di domenica 29 novembre 2020) Tredicesimo turno di Serie C (girone C).Nel pomeriggio si sono disputati 4 match validi per il turno corrente in attesa dei match che verranno giocati alle ore 17,30. Il Bari ha superato di misura (1-0) il Catanzaro grazie alla rete messa a segno al 57' dal solito Mirko Antenucci, Foggia corsaro in casa della Viterbese (0-1) con la rete di Rocca al 65'. Il Palermo supera agilmente e senza soffrire il Monopoli per 3-0: per i rosanero decidono il rigore trasformato da Almici, il colpo di testa di Marconi e il definitivo tris di Saraniti. Pari nel match tra Virtus Francavilla e Teramo, 1-1 firmato da Castorani (Virtus) e Ferreira (Teramo).RISULTATIVibonese-Ternana 2-3 (giocata sabato)Bari-Catanzaro 1-0Palermo-Monopoli 3-0Virtus ... Leggi su mediagol (Di domenica 29 novembre 2020) Tredicesimo turno diC (C).Nel pomeriggio si sono disputati 4 match validi per il turno corrente in attesa dei match che verranno giocati alle ore 17,30. Ilha superato di(1-0) il Catanzaro grazie alla rete messa a segno al 57' dal solito Mirko Antenucci, Foggia corsaro in casa della Viterbese (0-1) con la rete di Rocca al 65'. Ilsupera agilmente e senza soffrire il Monopoli per 3-0: per i rosanero decidono il rigore trasformato da Almici, il colpo di testa di Marconi e il definitivo tris di Saraniti. Pari nel match tra Virtus Francavilla e, 1-1 firmato da Castorani (Virtus) e Ferreira ().RISULTATIVibonese-Ternana 2-3 (giocata sabato)-Catanzaro 1-0-Monopoli 3-0Virtus ...

ftg_soccer : GOAL! Giana Erminio in Italy Serie C: Girone A Giana Erminio 1-2 Carrarese - ftg_soccer : GOAL! Pro Sesto in Italy Serie C: Girone A Pro Sesto 1-0 Lecco - WiAnselmo : #SerieC, girone C: il Bari di misura, frena il Teramo. Il #Palermo ritorna in zona play-off. La classifica - Mediagol : #SerieC, girone C: il Bari di misura, frena il Teramo. Il #Palermo ritorna in zona play-off. La classifica - IlModeratoreWeb : Serie C girone C. Il Palermo sconfigge il Monopoli, riprende il trend positivo - -

Ultime Notizie dalla rete : Serie girone Serie D. In campo per i recuperi, segui la diretta su Tuttocampo Tuttocampo Serie C girone C. Il Palermo sconfigge il Monopoli, riprende il trend positivo

Il Palermo piace e convince piega dentro casa il Monopoli conquistando 3 punti vitali. Le previsioni del Mr. Boscaglia prendono sempre più forma.

Serie C 2020/2021: vittoria convincente del Palermo, Monopoli sconfitto

La tredicesima giornata del girone C della Serie C 2020/2021 ha raccontato la vittoria interna del Palermo, impegnato con il Monopoli. Un 3-0 netto ha segnato le sorti degli ospiti, fragili in fase ...

Il Palermo piace e convince piega dentro casa il Monopoli conquistando 3 punti vitali. Le previsioni del Mr. Boscaglia prendono sempre più forma.La tredicesima giornata del girone C della Serie C 2020/2021 ha raccontato la vittoria interna del Palermo, impegnato con il Monopoli. Un 3-0 netto ha segnato le sorti degli ospiti, fragili in fase ...