Serie B – Pescara, ufficiale l’esonero di Oddo: Roberto Breda nuovo allenatore (Di domenica 29 novembre 2020) All’indomani della sconfitta subita contro il Pordenone, il Pescara ha esonerato ufficialmente l’allenatore Massimo Oddo, tramite via ufficiale. La Delfino Pescara 1936 comunica di aver sollevato dall’incarico l’allenatore della Prima Squadra Massimo Oddo. pic.twitter.com/5Lccxi4Dhh — Pescara Calcio (@PescaraCalcio) November 29, 2020 Pochi minuti fa la società ha comunicato di aver affidato il ruolo di allenatore della prima squadra a Roberto Breda. La Delfino Pescara 1936 comunica di aver affidato la guida tecnica della prima squadra a Roberto Breda che già a partire da domani pomeriggio guiderà la squadra in vista della difficile ... Leggi su giornal (Di domenica 29 novembre 2020) All’indomani della sconfitta subita contro il Pordenone, ilha esonerato ufficialmente l’Massimo, tramite via. La Delfino1936 comunica di aver sollevato dall’incarico l’della Prima Squadra Massimo. pic.twitter.com/5Lccxi4Dhh —Calcio (@Calcio) November 29, 2020 Pochi minuti fa la società ha comunicato di aver affidato il ruolo didella prima squadra a. La Delfino1936 comunica di aver affidato la guida tecnica della prima squadra ache già a partire da domani pomeriggio guiderà la squadra in vista della difficile ...

