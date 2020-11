Serie A nona giornata | un gol subito allo scadere del primo tempo condanna il Crotone alla settima sconfitta

Leggi su laprimapagina

(Di domenica 29 novembre 2020) Bologna 10 Marcatori: Soriano 46° Bologna (4-2-3-1): Skorupski, De Silvestri, Danilo, Tomiyasu, Hickey, Schouten, Svanberg (Dominiguez), Orsolini (Sansone), Soriano, Barrow (Vignato), Palacio. All. Mihajlovic(3-5-2): Cordaz, Magn (Golemic), Marrone (Cuomo), Luperto, Pereira, Molina, Petriccione, Vulic (Dragus), Reca (Crociata), Messias, Simy. All. Stroppa Arbitro: Marco Serra di Torino Assistenti: Mondin – Dei Giudici Quarto giudice bordo campo Daniele Orsato di Schio. Addetti Var: Valeri – De Meo Ammoniti: Petriccione, Marrone, Hickey, Magn, Luperto, Palacio Angoli: 11 a 3 per il Bologna Recupero: 2 e 3 minuti Calciatori in grado di calciare con efficacia il pne dai sedici metri cercasi per il. I gol si ...