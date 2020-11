Serie A, il Verona è la nuova Atalanta? Lo scontro diretto lo vince Juric: Gasp, manca continuità (Di domenica 29 novembre 2020) BERGAMO (ITALPRESS) – Un rigore di Veloso e un timbro del solito Zaccagni stendono l'Atalanta e regalano una vittoria in trasferta al Verona dopo quattordici partite senza bottino pieno. Al Gewiss Stadium la banda di Gasperini non riesce a dare continuità all'impresa di Anfield e crolla sul 2-0 contro un Hellas ormai grande realtà della Serie A con 15 punti e la miglior difesa del campionato (appena 7 reti incassate) al pari della Juventus. La Dea costruisce una grande occasione al 18? con Ilicic, il cui mancino sullo scarico di Zapata da buona posizione va alto. Juric corre dunque ai ripari e, dopo l'intervallo, si affida all'esperienza di Veloso che rileva Danzi e fa subito tremare gli orobici al 53? colpendo una traversa con un gran sinistro dal limite. L'Atalanta ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 29 novembre 2020) BERGAMO (ITALPRESS) – Un rigore di Veloso e un timbro del solito Zaccagni stendono l'e regalano una vittoria in trasferta aldopo quattordici partite senza bottino pieno. Al Gewiss Stadium la banda dierini non riesce a dareall'impresa di Anfield e crolla sul 2-0 contro un Hellas ormai grande realtà dellaA con 15 punti e la miglior difesa del campionato (appena 7 reti incassate) al pari della Juventus. La Dea costruisce una grande occasione al 18? con Ilicic, il cui mancino sullo scarico di Zapata da buona posizione va alto.corre dunque ai ripari e, dopo l'intervallo, si affida all'esperienza di Veloso che rileva Danzi e fa subito tremare gli orobici al 53? colpendo una traversa con un gran sinistro dal limite. L'...

