Serie A | il Milan non si ferma e batte anche la Fiorentina Il Bologna piega il Crotone

Leggi su itasportpress

(Di domenica 29 novembre 2020) Ilnon sie stende la2-0 a San Siro con le reti di Romagnoli e Kessie, che fallisceil rigore del possibile 3-0. Vinceil, a Mihajlovic basta la rete di Soriano perre 1-0 ildi Stroppa, sempre più ultimo.Partita senza storia a San Siro, ilgioca una partita solida e attenta, non lasciando scampo ad unatroppo mogia e poco propositiva. I rossoneri sono un carrarmato e partono subito forte, a portare avanti la squadra di Bonera è Romagnoli che sfrutta un corner ben architettato dal. Non manca la polemica nell'esultanza per il difensore, al centro delle critiche nei giorni ...