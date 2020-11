Serie A, 9a giornata: il Milan non si ferma più, torna a sorridere il Bologna (Di domenica 29 novembre 2020) Nono turno di Serie A.Nel pomeriggio si sono disputate due delle gare valida per la giornata corrente. Il Milan di Stefano Pioli non si ferma e supera per 2-0 tra le mura amiche la Fiorentina di Prandelli grazie al gol di Alessio Romagnoli e al rigore trasformato da Kessiè. I rossoneri si confermano al primo posto in classifica staccando l'Inter secondo di 5 punti, la Juventus di Pirlo è addirittura a -6. Nell'altro match della giornata il Bologna archivia la pratica Crotone grazie alla rete siglata da Soriano nei minuti di recupero del primo tempo. tornano a sorridere i felsinei mentre i pitagorici occupano sempre l'ultima piazza in classifica e devono ancora trovare la prima vittoria stagionale.MC sportid="1" ... Leggi su mediagol (Di domenica 29 novembre 2020) Nono turno diA.Nel pomeriggio si sono disputate due delle gare valida per lacorrente. Ildi Stefano Pioli non sie supera per 2-0 tra le mura amiche la Fiorentina di Prandelli grazie al gol di Alessio Romagnoli e al rigore trasformato da Kessiè. I rossoneri si conno al primo posto in classifica staccando l'Inter secondo di 5 punti, la Juventus di Pirlo è addirittura a -6. Nell'altro match dellailarchivia la pratica Crotone grazie alla rete siglata da Soriano nei minuti di recupero del primo tempo.no ai felsinei mentre i pitagorici occupano sempre l'ultima piazza in classifica e devono ancora trovare la prima vittoria stagionale.MC sportid="1" ...

SerieA : È tutto dall'8ª giornata #SerieATIM. Di seguito i risultati delle 10 partite ?? #WeAreCalcio Scarica l'App ufficia… - TernanaNews : Serie C/C, 13esima giornata, tra poco fischio d'inizio per 4 partite - live_palermo : Palermo travolgente: Monopoli battuto 3-0 - Mediagol : #SerieA, 9a giornata: il #Milan non si ferma più, torna a sorridere il #Bologna - newslagoleadait : Serie C, tornano i tre punti in casa #Foggia: 0-1 esterno nel match valido per la 13^ giornata del girone C con la… -