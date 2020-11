Serie A 2020 21 dove vedere le partite oggi domenica 29 novembre | Milan – Fiorentina | Napoli – Roma

Leggi su dituttounpop

(Di domenica 29 novembre 2020)/21 9a giornata ecco tutti gli orari ein tv e in streaming da sabato 28 a lunedì 30 Nona giornata di/21 suddivisa tra sabato 2829 e lunedì 30, come sempre 7su Sky e Now Tv e 3 su DAZN anche sul canale Sky 209 DAZN 1. Una partita a weekend sarà trasmessa in 4K HDR con Sky Q satellite. Apre la giornata la sfida di vertice Sassuolo – Inter sabato alle 15,29 alle 20:45 big match dal San Paolo, a chiudere la giornata lunedì Genoa – Parma. Su DAZN Lazio – Udinese,e Atalanta – Verona....