Sergio Costa | salvi gli orsi del Trentino! Sono un simbolo potente del nostro immaginario

(Di domenica 29 novembre 2020) di Lucia Borroni Sembrava il migliore, l’uomo giusto messo incredibilmente al posto giusto:, Ministro dell’Ambiente. Nel 1987 entra nei Forestali, facendo una lunga carriera sul territorio, in particolare in Campania dove opera contro le ecomafie della Terra dei Fuochi. Quando il Corpo Forestale passa ai Carabinieri,diviene Generale di brigata. Non è un pivello in politica: ha alle spalle anni di collaborazione con l’ex Ministro Alfonso Pecoraro Scanio. Con un curriculum così il mondo dell’ambientalismo italiano, così malamente sottorappresentato in politica, si aspettava un personaggio di riferimento, una figura iconica. Ci si aspettava forse troppo. L’ultima, modesta immagine: il 21 novembre, Festa degli Alberi,in diretta fb pianta… un rosmarino. La prossima dirompente iniziativa sarà ...