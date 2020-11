Scuola, ogni Regione riparte (o meno) con la sua ordinanza. L’incognita del rientro in presenza dopo Natale (Di domenica 29 novembre 2020) Tutti in classe. No, tutti a casa. Regione che vai ordinanza che trovi. Da oggi l’Italia divisa per colori cambia di nuovo ma per il pianeta istruzione è tutto più complicato perché i governatori con le loro ordinanze hanno deciso ancora una volta di andare in ordine sparso rispetto alle regole stabilite dal Dpcm del 3 dicembre scorso. Le indicazioni del governo sono le seguenti. Chi si trova in zona rossa (Provincia autonoma di Bolzano, Toscana, Abruzzo, Campania, Valle d’Aosta) può fare didattica in presenza solo fino alla prima media. Per seconde e terze medie e superiori le lezioni si fanno da casa. Chi ha conquistato la fascia arancione (Calabria, Lombardia, Piemonte, Emilia Romagna, Marche, Umbria, Basilicata, Puglia, Friuli Venezia Giulia) e gialla (Liguria, Sicilia, Sardegna, Lazio, Molise, Veneto, Provincia autonoma di Trento) ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 29 novembre 2020) Tutti in classe. No, tutti a casa.che vaiche trovi. Da oggi l’Italia divisa per colori cambia di nuovo ma per il pianeta istruzione è tutto più complicato perché i governatori con le loro ordinanze hanno deciso ancora una volta di andare in ordine sparso rispetto alle regole stabilite dal Dpcm del 3 dicembre scorso. Le indicazioni del governo sono le seguenti. Chi si trova in zona rossa (Provincia autonoma di Bolzano, Toscana, Abruzzo, Campania, Valle d’Aosta) può fare didattica insolo fino alla prima media. Per seconde e terze medie e superiori le lezioni si fanno da casa. Chi ha conquistato la fascia arancione (Calabria, Lombardia, Piemonte, Emilia Romagna, Marche, Umbria, Basilicata, Puglia, Friuli Venezia Giulia) e gialla (Liguria, Sicilia, Sardegna, Lazio, Molise, Veneto, Provincia autonoma di Trento) ...

Nonostante le regole stabilite dal Dpcm del 3 dicembre scorso in base al grado di allerta (rosso, arancione e giallo) i governatori hanno stabilito eccezioni, limiti e aperture ad hoc ...

