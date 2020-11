Scuola, la promessa della ministra Bonetti: «Didattica integrata da dicembre». Ma per i presidi è «improbabile» (Di domenica 29 novembre 2020) Sono sempre loro, i grandi “accusati” in questa fase di aperture e chiusure, di scuole parzialmente riaperte e di Didattica a distanza nel pieno della seconda ondata di contagi di Coronavirus: i trasporti. «Mi aspetto un piano di riorganizzazione dei trasporti locali e dei servizi sanitari dedicati alla Scuola che permetta di arrivare già dai primi giorni di dicembre ad una forma di Didattica quanto meno integrata per le scuole che adesso sono in dad al 100%», dice oggi la ministra per le Pari opportunità Elena Bonetti, mentre domani rientrano in classe quasi 720mila studenti e studentesse. E l’esecutivo deve individuare in queste ore la data della riapertura in presenza delle scuole, indicata per ora nel 7 gennaio. «Mi sembra ... Leggi su open.online (Di domenica 29 novembre 2020) Sono sempre loro, i grandi “accusati” in questa fase di aperture e chiusure, di scuole parzialmente riaperte e dia distanza nel pienoseconda ondata di contagi di Coronavirus: i trasporti. «Mi aspetto un piano di riorganizzazione dei trasporti locali e dei servizi sanitari dedicati allache permetta di arrivare già dai primi giorni diad una forma diquanto menoper le scuole che adesso sono in dad al 100%», dice oggi laper le Pari opportunità Elena, mentre domani rientrano in classe quasi 720mila studenti e studentesse. E l’esecutivo deve individuare in queste ore la datariapertura in presenza delle scuole, indicata per ora nel 7 gennaio. «Mi sembra ...

