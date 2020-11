Scuola, i ragazzi delle superiori non torneranno alle lezioni in presenza prima di gennaio (Di domenica 29 novembre 2020) “Quando riapre la Scuola?” è la domanda che tutti gli studenti e i genitori delle superiori si stanno ponendo. Ed è anche un nodo critico dell’emergenza Coronavirus, un argomento che oggi divide letteralmente il governo. Molti studenti sono costretti ancora a seguire la didattica a distanza, e l’orientamento dell’esecutivo sul ritorno in classe per i ragazzi delle superiori e quelli di seconda e terza media che vivono nelle zone rosse ancora non è chiaro. Si parla di gennaio, ma forse anche prima. Quasi sicuramente, però, è stata abbandonata l’idea del 9 dicembre, data che era circolata nei giorni scorsi. Riprendere le lezioni in presenza prima di Natale, infatti, sembra essere un azzardo troppo ... Leggi su urbanpost (Di domenica 29 novembre 2020) “Quando riapre la?” è la domanda che tutti gli studenti e i genitorisi stanno ponendo. Ed è anche un nodo critico dell’emergenza Coronavirus, un argomento che oggi divide letteralmente il governo. Molti studenti sono costretti ancora a seguire la didattica a distanza, e l’orientamento dell’esecutivo sul ritorno in classe per ie quelli di seconda e terza media che vivono nelle zone rosse ancora non è chiaro. Si parla di, ma forse anche. Quasi sicuramente, però, è stata abbandonata l’idea del 9 dicembre, data che era circolata nei giorni scorsi. Riprendere leindi Natale, infatti, sembra essere un azzardo troppo ...

matteosalvinimi : La “ministra” #DeMicheli vuole mandare i ragazzi a scuola anche la domenica... Ma dove vive??? Mancano aule, insegn… - giorgio_gori : I dati sull’epidemia migliorano. Da domenica la #Lombardia diventa #zonaarancione. Riaprono i negozi e da lunedì i… - matteorenzi : Noi siamo l’unico dei grandi Paesi europei che non ha la #scuola aperta. Prima di ragionare di come si fa il cenone… - Tony47560189 : RT @Pupi18054216: Notizie freschissime dalla periferia di Londra. C'è lockdown ma i ragazzi vanno a scuola. Cosa vi serve ancora per capire? - Deny_2020 : RT @Barbara73284945: @repubblica Questi ragazzi che si lamentano non capiscono il rischio che si corre non dentro la scuola ma per i mezzi… -

Ultime Notizie dalla rete : Scuola ragazzi Lombardia, Fontana: “Da lunedì i ragazzi delle scuole medie frequenteranno in presenza” Orizzonte Scuola Otto figli a casa per la Didattica a distanza, lo sfogo di mamma Francesca: «Un'impresa, la connessione non basta per tutti»

La didattica a distanza in tempi di Covid? Gestione complessa per una famiglia brindisina con otto figli alle prese con la connessione internet. E ogni giorno è una sfida. In questi mesi ...

La fantasia dei ragazzi batte il virus Un premio alla scuola ‘Pieraccini’

La fantasia dei ragazzi non la imbriglia neanche il Covid. La seconda C delle elementari Pieraccini di Poggibonsi è una delle vincitrici di ‘Elio e i Cacciamostri’, quinta edizione di un contest sui t ...

La didattica a distanza in tempi di Covid? Gestione complessa per una famiglia brindisina con otto figli alle prese con la connessione internet. E ogni giorno è una sfida. In questi mesi ...La fantasia dei ragazzi non la imbriglia neanche il Covid. La seconda C delle elementari Pieraccini di Poggibonsi è una delle vincitrici di ‘Elio e i Cacciamostri’, quinta edizione di un contest sui t ...