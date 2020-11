Sci di fondo | Coppa del Mondo Ruka 2020 | Johannes Hoesflot Klaebo vince il Triple | 19° Federico Pellegrino

Leggi su oasport

(Di domenica 29 novembre 2020) Lo sci dioggi, domenica 29 novembre, ha visto chiudersi la prima tappa delladel-2021 in Finlandia: asi è tenuta l’apertura della stagione con il consueto minitour inaugurale, che ha messo in palio i primi punti per la conquista della Sfera di Cristallo, che sono stati dimezzati per i tempi netti di percorrenza per l’odierna 15 km pursuit maschile in tecnica libera (validi per la graduatoria distnce e per la generale), ma raddoppiati per la classifica del(validi solo per la generale). 15 KM PURSUIT MASCHILE La 15 km pursuit maschile in tecnica libera delinea la classifica generale del: il norvegese, che ieri si era ripreso il pettorale giallo, parte ...