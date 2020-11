Sbarchi sulle coste siciliane: altro scafista arrestato dalla Polizia di Stato (Di domenica 29 novembre 2020) Era alla guida di uno dei gommoni soccorsi dalla nave O.N.G. Open Arms, il 10 novembre scorso, a largo delle coste libiche, lo scafista arreStato ieri pomeriggio a Bari, dagli uomini dellaSquadra Mobile della Questura di Trapani, in esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare emessa dal G.I.P. del Tribunale di Trapani, su richiesta della locale Procura. Il natante di fortuna, che aveva a bordo circa 90 persone, era Stato raggiunto dall’imbarcazione di soccorso, che... L'articolo puoi vederlo su: Tvio Trapani. Leggi su tvio (Di domenica 29 novembre 2020) Era alla guida di uno dei gommoni soccorsinave O.N.G. Open Arms, il 10 novembre scorso, a largo dellelibiche, loieri pomeriggio a Bari, dagli uomini dellaSquadra Mobile della Questura di Trapani, in esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare emessa dal G.I.P. del Tribunale di Trapani, su richiesta della locale Procura. Il natante di fortuna, che aveva a bordo circa 90 persone, eraraggiunto dall’imbarcazione di soccorso, che... L'articolo puoi vederlo su: Tvio Trapani.

Marco_chp1 : RT @francescatotolo: Dal 17 novembre, a causa del maltempo, non sbarcano più #migranti a #Lampedusa. Sulle coste dell’isola però, ogni gior… - Enzaedma60 : RT @francescatotolo: Dal 17 novembre, a causa del maltempo, non sbarcano più #migranti a #Lampedusa. Sulle coste dell’isola però, ogni gior… - giandomenic45 : RT @francescatotolo: Dal 17 novembre, a causa del maltempo, non sbarcano più #migranti a #Lampedusa. Sulle coste dell’isola però, ogni gior… - CiccioAmar82 : RT @francescatotolo: Dal 17 novembre, a causa del maltempo, non sbarcano più #migranti a #Lampedusa. Sulle coste dell’isola però, ogni gior… - fabiogiannetti : RT @francescatotolo: Dal 17 novembre, a causa del maltempo, non sbarcano più #migranti a #Lampedusa. Sulle coste dell’isola però, ogni gior… -

Ultime Notizie dalla rete : Sbarchi sulle Migranti: aumentano gli sbarchi sulle coste italiane Vatican News Sliding doors sul Ftse Mib? Ecco chi corre in pole position

Reply potrebbe entrare nel FtseMib con la revisione trimestrale dell’indice che sarà annunciata il prossimo 2 dicembre, a mercato chiuso, al posto di Saipem. Se lo slinding doors di Piazza Affari foss ...

Quando la Fiat 600 sbarcò in California

Quando nel 1957 la Fiat tornò, cinquant'anni dopo, negli Usa, l'evento fu festeggiato a Beverly Hills con un fastoso ricevimento alla presenza di Anni Magnani e Federico Fellini - Ogni mese un mercant ...

Reply potrebbe entrare nel FtseMib con la revisione trimestrale dell’indice che sarà annunciata il prossimo 2 dicembre, a mercato chiuso, al posto di Saipem. Se lo slinding doors di Piazza Affari foss ...Quando nel 1957 la Fiat tornò, cinquant'anni dopo, negli Usa, l'evento fu festeggiato a Beverly Hills con un fastoso ricevimento alla presenza di Anni Magnani e Federico Fellini - Ogni mese un mercant ...