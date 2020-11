Sara Affi Fella, pensa al matrimonio con Francesco: “È nei nostri progetti” (Di domenica 29 novembre 2020) Diventata mamma da pochi mesi, Sara Affi Fella è pronta già a convolare a nozze con Francesco Fedato. In una recente intervista a NuovoTV, l’ex tronista ha parlato della maternità, dell’arrivo del piccolo Tommaso. Non è mancato, però, l’argomento ‘matrimonio’. “È nei nostri progetti” – Nonostante sia passato qualche anno dalla sua avventura a Uomini e L'articolo Leggi su dailynews24 (Di domenica 29 novembre 2020) Diventata mamma da pochi mesi,è pronta già a convolare a nozze conFedato. In una recente intervista a NuovoTV, l’ex tronista ha parlato della maternità, dell’arrivo del piccolo Tommaso. Non è mancato, però, l’argomento ‘’. “È nei– Nonostante sia passato qualche anno dalla sua avventura a Uomini e L'articolo

3_NuMeRoTrE_3 : Tanto si sa che in Italia è più grave prendere in giro Maria de Filippi (sara affi fella coff coff ) che ridicolizzare la comunità LGBT+.???? - Nicotess3 : Iconize torna sui social e vuole una seconda possibilità... Non l’ha avuta Sara Affi Fella che ancora viene massacr… - jenniesjeans : @marii4h oddio pensavo fosse Sara Affi Fella - hugmemaljk_ : il numero di post di natalia scende più velocemente dei follower di sara affi fella dopo l’armadio-gate -