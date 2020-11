Salvini si incatena al DL Sicurezza. Ostruzionismo leghista e appello al Colle

Leggi su huffingtonpost

(Di domenica 29 novembre 2020) “Per un decreto legge ci deve essere necessità e urgenza. Voglio chiamare il presidente della Repubblica per chiedere sommessamente come mai è stato usato questo strumento di legge”. Così in un’intervista al QN il leader della Lega Matteo, si ribella alle modifiche dei Decretiche arrivano in Parlamento. “Ci sarà la fiducia, e questo è un altro errore - aggiunge - ma ogni parlamentare della Lega potrà intervenire sugli ordini del giorno. Li terremo inchiodati lì, a discutere di porti. Il Paese affonda per il Covid e la maggioranza pensa ai clandestini. Una vergogna”. I provvedimenti economici approvati dal governo non sono abbastanza: “Serve la pace fiscale. L’annullamento delle tasse”. A chi propone la patrimoniale (Orfini e Fratoianni, ndr),dice che “il solo fatto di pensare, con questa crisi, con un ...