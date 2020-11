(Di domenica 29 novembre 2020) «Chiamerò il Presidente della Repubblica - ha detto il leader della Lega - per chiedergli se è normale che tutta la prossima settimana lasiadaida cancellare: non mi sembra che riaprire ora i porti sia l'urgenza del Paese»

pborghilivorno : #maiconlalega Salvini si incatena al DL Sicurezza. Ostruzionismo leghista e appello al Colle - ANNAQuercia : ORAMAI è FUORI DI TESTA TUTTO E SI ATTACCA A TUTTO,MA VA A LAVURà BARBONE Dl sicurezza: Salvini, faccio appello a M… - FirenzePost : Salvini: «Appello a Mattarella sullo stop ai decreti sicurezza. Camera bloccata inutilmente» - zazoomblog : Salvini si incatena al DL Sicurezza. Ostruzionismo leghista e appello al Colle - #Salvini #incatena #Sicurezza. - AndFranchini : Dl sicurezza: Salvini, faccio appello a Mattarella - Politica - ANSA -

Ultime Notizie dalla rete : Salvini Appello

Agenzia ANSA

ROMA (29 novembre 2020) - "Chiamerò il Presidente della Repubblica per chiedergli se è normale che tutta la prossima settimana la Camera sia bloccata dai decreti sicurezza da cancellare: non mi sembra ...Così in un’intervista al QN il leader della Lega Matteo Salvini, si ribella alle modifiche dei Decreti Sicurezza che arrivano in Parlamento. “Ci sarà la fiducia, e questo è un altro errore - aggiunge ...