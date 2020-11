"Salvarli dalla panchina della vita". Renato Zero, la frase che commuove la Venier (e tutta Italia) (Di domenica 29 novembre 2020) Un'intervista commovente, quella di Renato Zero a Domenica In, la puntata in onda su Rai 1 domenica 28 novembre. Il cantante è il primo ospite di Mara Venier, condanna ovviamente la violenza sulle donne, ma lo fa con parole che obbligano a riflettere anche il più becero degli esseri umani. Poi le riflessioni, toccanti, sul coronavirus: "La solitudine ci aiuta a conoscere meglio noi stessi e gli altri", ricorda Zero. E ancora, un pensiero rivolto alle persone più anziane, le più fragili e colpite dalla pandemia: "Dobbiamo preservare questi anziani, al di là di Covid e coronavirus. Dobbiamo preservarli anche dalla panchina che a loro sembra il capolinea", ha concluso Renato Zero, tra gli applausi del pubblico e lo sguardo un poco ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 29 novembre 2020) Un'intervista commovente, quella dia Domenica In, la puntata in onda su Rai 1 domenica 28 novembre. Il cantante è il primo ospite di Mara, condanna ovviamente la violenza sulle donne, ma lo fa con parole che obbligano a riflettere anche il più becero degli esseri umani. Poi le riflessioni, toccanti, sul coronavirus: "La solitudine ci aiuta a conoscere meglio noi stessi e gli altri", ricorda. E ancora, un pensiero rivolto alle persone più anziane, le più fragili e colpitepandemia: "Dobbiamo preservare questi anziani, al di là di Covid e coronavirus. Dobbiamo preservarli ancheche a loro sembra il capolinea", ha concluso, tra gli applausi del pubblico e lo sguardo un poco ...

