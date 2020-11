Rugby | Autumn Nations Cup 2020 | sarà Galles-Italia la sfida per il 5° posto Programma | orari e tv delle finali

(Di domenica 29 novembre 2020) L’Cupdisostituisce i Test Match internazionali abitualmente previsti nella finestra autunnale ed è una manifestazione che coinvolgerà le Nazionali del Sei Nazioni oltre a Fiji e Georgia. Le squadre sono state divise in due gironi e giocheranno quattro partite a testa. Dopo la conclusione della fase a gironila volta della finale e dei play-off: l’, terza nella Pool B, sfiderà il, classificato nella medesima posizione nell’altro raggruppamento sabato 5 dicembre, alle ore 17.45ne allo stadio Parc y Scarlets di Llanelli,. In palio il 5°complessivo. Laper il terzovedrà protagonista l’Irlanda, che giocherà a Dublino, all’Aviva Stadium ...

Ultime Notizie dalla rete : Rugby Autumn

Questa sera, in diretta sul canale "20" delle reti Mediaset alle 21:10, l'Italrugby scende in campo allo Stade de France di Saint-Denis per affrontare la Francia nel terzo turno dell'Autumn Nations Cu ...Tutto facile per l'Irlanda sulla Georgia nel match che chiude la fase a gironi dell'Autumn Nations Cup. Un match ben controllato da Billy Burns e compagni, con quest'ultimo in grande spolvero soprattu ...