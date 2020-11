Rugby | Autumn Nations Cup 2020 | Irlanda-Georgia 23-10 Vittoria senza bonus per i padroni di casa

Leggi su oasport

(Di domenica 29 novembre 2020) L’Cupdiha visto lanella terza giornata dell’, che ha battuto laper 23-10. A Dublino idimarcano soltanto due mete e non centrano il punto dioffensivo. L’Italia dunque sfiderà il Galles per il quinto posto, mentre l’se la vedrà con la Scozia per il terzo, infine ladovrebbe giocare contro le Fiji per il settimo. La finale, già certificata ieri, sarà tra Inghilterra e Francia. Nel primo tempo Burns spacca il match al 9? andando in meta e trasformando per l’immediato 7-0, arrotondando poi al 13? con il piazzato del 10-0. Lamarca finalmente i primi punti dell’intero torneo ...