Rubano (FI): “Gli insulti di De Luca al personale sanitario sono di una volgarità assurda” (Di domenica 29 novembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minuto“Assurdo, da restare senza parole. Offendere i medici impegnati in questa emergenza sanitaria è di una volgarità senza precedenti. Prende di mira una piccola percentuale di medici definendoli farabutti. Non è questo il momento degli attacchi e delle tensioni signor Presidente. Questo è il momento dell’equilibrio e delle soluzioni e soprattutto del contegno istituzionale. Alle offese già dispensate alle Forze dell’ordine, adesso aggiungiamo anche quelle rivolte al personale medico. Ai medici che si stanno sacrificando sul campo siano essi in ospedali o presso studi e strutture private, ai volontari e alle associazioni, formulo un sentito grazie per quanto stanno facendo con esemplare sacrificio e quotidiano impegno. La parte sensibile della Campania è con voi!” – ha dichiarato Francesco Maria Rubano, Vice ... Leggi su anteprima24 (Di domenica 29 novembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minuto“Assurdo, da restare senza parole. Offendere i medici impegnati in questa emergenza sanitaria è di unasenza precedenti. Prende di mira una piccola percentuale di medici definendoli farabutti. Non è questo il momento degli attacchi e delle tensioni signor Presidente. Questo è il momento dell’equilibrio e delle soluzioni e soprattutto del contegno istituzionale. Alle offese già dispensate alle Forze dell’ordine, adesso aggiungiamo anche quelle rivolte almedico. Ai medici che si stanno sacrificando sul campo siano essi in ospedali o presso studi e strutture private, ai volontari e alle associazioni, formulo un sentito grazie per quanto stanno facendo con esemplare sacrificio e quotidiano impegno. La parte sensibile della Campania è con voi!” – ha dichiarato Francesco Maria, Vice ...

