Romina Power chiede dov’è sua figlia Ylenia nel giorno del suo compleanno (Foto) (Di domenica 29 novembre 2020) Per tutto il mese di novembre Romina Power ha continuato a pubblicare Foto di sua figlia Ylenia, perché questo è il mese del suo compleanno, oggi Ylenia Carrisi avrebbe compiuto 50 anni. Ogni compleanno va festeggiato con gioia, con risate e con ricordi che tracciano la nostra vita: Romina Power oggi ha pubblicato una Foto in bianco e nero della sua bellissima primogenita. E’ un dolore che resta sempre lì presente in ogni momento della sua vita con una madre che continua a cercare chiedendo dove sia sua figlia. E’ passato così tanto tempo dalla scomparsa della figlia di Al Bano e Romina Power, si è detto di tutto. E’ ... Leggi su ultimenotizieflash (Di domenica 29 novembre 2020) Per tutto il mese di novembreha continuato a pubblicaredi sua, perché questo è il mese del suo, oggiCarrisi avrebbe compiuto 50 anni. Ogniva festeggiato con gioia, con risate e con ricordi che tracciano la nostra vita:oggi ha pubblicato unain bianco e nero della sua bellissima primogenita. E’ un dolore che resta sempre lì presente in ogni momento della sua vita con una madre che continua a cercarendo dove sia sua. E’ passato così tanto tempo dalla scomparsa delladi Al Bano e, si è detto di tutto. E’ ...

nguynng42435756 : Romina Power, dolore lancinante! Loredana Lecciso ci riprova con Al Bano? - lowevonadler191 : I am a dream ...: ROMINA POWER - E Le Comete Si Distesero Nel Blu (1... - radioyoume : Radio You & Me ON AIR : Albano Romina Power - Nostalgia canaglia -- Scrivici su WhatsApp 3248862989 - qun82074094 : Chi è Romina Power? La straordinaria cantante italiana - art_for_free : @nomfup 'Acqua di mare' di Romina Power, per il titolo e soprattutto per la copertina...avevo 11 anni, cercate di c… -