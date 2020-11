Roma-Lazio 3-3, spettacolo all’Olimpico – 29 novembre 1998 – VIDEO (Di domenica 29 novembre 2020) Il 29 novembre 1998 va in scena uno dei derby della capitale più emozionanti di sempre: finisce 3-3 dopo una gara ricca di tensione e di colpi di scena Il 29 novembre 1998 va in scena uno dei derby di Roma più appassionanti di sempre. Una partita in cui succede di tutto, come vuole la tradizione delle grandi stracittadine. Tanti i campioni in campo da una parte e dall’altra. Fioccano le occasioni gol, soprattutto dei giallorossi che iniziano meglio passando per primi in vantaggio con una rete di Marco Delvecchio. Passano però pochi secondi – e su un perfetto lancio di Mihajlovic – ecco arrivare uno dei gol più belli della carriera di Roberto Mancini, al volo. A inizio ripresa sembra invertirsi l’inerzia della gara. La Lazio parte meglio e su una punizione di Mihajlovic è ... Leggi su calcionews24 (Di domenica 29 novembre 2020) Il 29va in scena uno dei derby della capitale più emozionanti di sempre: finisce 3-3 dopo una gara ricca di tensione e di colpi di scena Il 29va in scena uno dei derby dipiù appassionanti di sempre. Una partita in cui succede di tutto, come vuole la tradizione delle grandi stracittadine. Tanti i campioni in campo da una parte e dall’altra. Fioccano le occasioni gol, soprattutto dei giallorossi che iniziano meglio passando per primi in vantaggio con una rete di Marco Delvecchio. Passano però pochi secondi – e su un perfetto lancio di Mihajlovic – ecco arrivare uno dei gol più belli della carriera di Roberto Mancini, al volo. A inizio ripresa sembra invertirsi l’inerzia della gara. Laparte meglio e su una punizione di Mihajlovic è ...

MediasetTgcom24 : Roma, vigili fanno sesso nell'auto di servizio ma lasciano la radio accesa: aperta un'inchiesta #vigili… - LegaSalvini : IL PRONTO SOCCORSO DEL SANT'EUGENIO È UNA VERGOGNA. ECCO LE FOTO CHOC - ZZiliani : Per chi ama lo sport e il calcio regolare, quello che da anni non riusciamo più a vedere in Italia, ricordo come do… - C4Thechitto : @CarolRadull Lazio milan bologna cagliari Roma - Ag_RiverFlash : CORONAVIRUS: MIGLIORA LA SITUAZIONE A ROMA E NEL LAZIO – I DATI DEL 28 NOVEMBRE 2020 -